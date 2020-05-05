9 мая в эфире "Матч ТВ" запланирован повтор трансляции финала хоккейного турнира Олимпиады-2018. В этой игре Россия победила Германию в овертайме со счётом 4:3.
Эфир начнётся в 6.30 по московскому времени. После трансляции будет показано обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы.
Российская команда впервые в истории завоевала золотые медали Олимпийских игр.
На турнире 2018 года команда уступила только сборной Словакии, обыграв США, Словению, Норвегию, Чехию и Германию.
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