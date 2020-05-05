"Матч ТВ" 9 мая покажет финал Олимпиады-2018 Россия - Германия

9 мая в эфире "Матч ТВ" запланирован повтор трансляции финала хоккейного турнира Олимпиады-2018. В этой игре Россия победила Германию в овертайме со счётом 4:3.

Эфир начнётся в 6.30 по московскому времени. После трансляции будет показано обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы.

Сборная России на Олимпиаде-2018

Российская команда впервые в истории завоевала золотые медали Олимпийских игр.

На турнире 2018 года команда уступила только сборной Словакии, обыграв США, Словению, Норвегию, Чехию и Германию.