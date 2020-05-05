CAS закрыл информацию о документах в деле WADA против России

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался предоставлять информацию о документах, которые будут использованы в разбирательстве между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским агентством (РУСАДА). Ранее сообщалось, что первые заседания арбитража состоятся в начале июля.

"Обращаем внимание, что CAS не может представить подробную информацию о процедуре, в частности, о письменных документах", — приводит РИА "Новости" заявление пресс-службы CAS.

WADA против России

Допинговый скандал вокруг России тянется с 2015 года. Последние санкции против РУСАДА и российских спортсменов были введены из-за возможных манипуляций с базой данных московской антидопинговой лабораторией.

Так, 9 декабря WADA впервые применило новый антидопинговый стандарт и ввело несколько санкций против России: