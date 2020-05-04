Йоханнес Бё собирается выступать до Олимпиады-2026

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё заявил, что планирует выступить ещё на двух Олимпиадах. Зимние Игры в 2022 году состоятся в Пекине, в 2026 — в Милане.

Норвежец выступал на двух Олимпиадах — в Сочи и Пхенчхане. В 2018 году он завоевал золото в индивидуальной гонке, а также два серебра в эстафетах.

"Я собираюсь закончить карьеру в 2026 году. Я думаю, что годы пролетят очень быстро, потому что моя мотивация выступать только растет. Я считаю, Олимпиада 2026 года в Италии будет потрясающей, и до нее я не собираюсь завершать карьеру", — приводит норвежский телеканал TV2 слова Йоханнеса.

Кроме медалей на Олимпийских играх, на счету Бё 10 золотых наград чемпионатов мира. Йоханнес выиграл общий зачёт Кубка мира дважды подряд.