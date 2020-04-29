Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что чемпионат Серии А может быть завершен без доигровки. Ранее сезон официально остановили во Франции после решения правительства запретить спортивные мероприятия до сентября.
"Пример Франции может стать основой для всей Европы. После следующего совещания с клубами Серии А может последовать сюрприз. Большинство клубов могут выразить желание досрочно завершить сезон, чтобы подготовиться к следующему", - приводит L'Equipe слова Спадафоры.
Правительство Италии ранее разрешило командные тренировки с 18 мая. Клубам Серии А осталось провести по 12-13 матчей.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.