Руководство "ПСЖ" не может договориться с футболистами о сокращении зарплат. Переговоры с игроками ведёт спортивный директор Леонардо, а со стороны команды — защитники Тиаго Силва и Маркиньос, сообщает L'Equipe.
"ПСЖ" из-за досрочного завершения сезона потеряет около 215 млн евро. Клуб рассчитывает, что игроки пойдут на уступки. Самое большое сокращение должно быть у Неймара и Кильяна Мбаппе. Их зарплаты опустятся на 70%.
28 апреля правительство Франции приняло решение запретить проведение всех спортивных соревнований до сентября. Из-за этого Лига 1 не смогла доиграть чемпионат.
Итоги сезона будут подведены 30 апреля. "ПСЖ" перед приостановкой турнира шел на первом месте в таблице.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.