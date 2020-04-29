Игроки "ПСЖ" не идут на снижение зарплат несмотря на завершение сезона

Руководство "ПСЖ" не может договориться с футболистами о сокращении зарплат. Переговоры с игроками ведёт спортивный директор Леонардо, а со стороны команды — защитники Тиаго Силва и Маркиньос, сообщает L'Equipe.

"ПСЖ" из-за досрочного завершения сезона потеряет около 215 млн евро. Клуб рассчитывает, что игроки пойдут на уступки. Самое большое сокращение должно быть у Неймара и Кильяна Мбаппе. Их зарплаты опустятся на 70%.

28 апреля правительство Франции приняло решение запретить проведение всех спортивных соревнований до сентября. Из-за этого Лига 1 не смогла доиграть чемпионат.

Итоги сезона будут подведены 30 апреля. "ПСЖ" перед приостановкой турнира шел на первом месте в таблице.