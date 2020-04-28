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Америка поставила себя против всех
Источник Правда.Ру

Абрамович попал в список самых ненавистных личностей в футболе

Спорт » Командные виды » Футбол

Журнал FourFourTwo составил список самых ненавистных личностей в истории футбола. В основном, в этом рейтинге люди, которые так или иначе были связаны с британским футболом.

Первое место занимает бывший президент ФИФА Зепп Блаттер, на вторую строчку поставили португальского тренера Жозе Моуринью, продолжительное время работавшего в Англии.

Третий — немецкий вратарь Тони Шумахер. Он помещён в этот список за инцидент на чемпионате мира-1982. Во время матча против Франции голкипер буквально вырубил Патрика Баттистона при выходе один на один. У француза был перелом шейных позвонков. Позже французские газеты сравнили вратаря с Адольфом Гитлером.

Есть в списке и россиянин — владелец "Челси" — Роман Абрамович, который занимает 25-е место. Когда бизнесмен в 2003 году купил клуб и вывел его в лидеры английского футбола, многие стали ненавидеть Абрамовича и называть его "денежным мешком".

Также в списке экс-премьер-министр Италии и бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони.

Самые ненавистные личности в футболе

  1. Йозеф Блаттер (экс-президент ФИФ).
  2. Жозе Моуринью (португальский тренер).
  3. Тони Шумахер (экс-вратарь сборной Германии).
  4. Мишель Платини (экс-президент УЕФА).
  5. Ричард Киз (английский комментатор).
  6. Криштиану Роналду ("Ювентус").
  7. Лучано Моджи (экс-гендиректор "Ювентуса").
  8. Эль-Хаджи Диуф (экс-игрок "Ливерпуля").
  9. Пит Винкельман (экс-владелец "Уимблдона").
  10. Джон Терри (экс-игрок "Челси").
  11. Бернар Тапи (экс-президент "Марселя").
  12. Карл Ойстон (экс-владелец "Блэкпула").
  13. Диего Марадона (экс-игрок "Наполи").
  14. Джоуи Бартон (главный тренер "Флитвуда").
  15. Кен Бэйтс (экс-владелец "Челси" и "Лидса").
  16. Луис Суарес ("Барселона").
  17. Майк Эшли (владелец "Ньюкасла").
  18. Диего Коста ("Атлетико").
  19. Эшли Коул (экс-игрок "Челси").
  20. Паоло Ди Канио (экс-игрок "Ювентуса" и "Милана").
  21. Йон Андони Гойкоэчеа (экс-игрок "Атлетика").
  22. Грэм Сунесс (экс-игрок "Ливерпуля").
  23. Ричард Скадамор (бывший исполнительный директор АПЛ).
  24. Кевин Мускат (экс-игрок "Вулверхэмптона").
  25. Роман Абрамович (владелец "Челси").
  26. Деннис Уайз (экс-игрок "Челси").
  27. Сильвио Берлускони (экс-владелец "Милана").
  28. Джо Киннэйр (бывший спортдиректор "Ньюкасла").
  29. Майк Дин (английский арбитр).
  30. Алекс Фергюсон (экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед").
Темы футбол роман абрамович сильвио берлускони
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