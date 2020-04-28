Абрамович попал в список самых ненавистных личностей в футболе

Журнал FourFourTwo составил список самых ненавистных личностей в истории футбола. В основном, в этом рейтинге люди, которые так или иначе были связаны с британским футболом.

Первое место занимает бывший президент ФИФА Зепп Блаттер, на вторую строчку поставили португальского тренера Жозе Моуринью, продолжительное время работавшего в Англии.

Третий — немецкий вратарь Тони Шумахер. Он помещён в этот список за инцидент на чемпионате мира-1982. Во время матча против Франции голкипер буквально вырубил Патрика Баттистона при выходе один на один. У француза был перелом шейных позвонков. Позже французские газеты сравнили вратаря с Адольфом Гитлером.

Есть в списке и россиянин — владелец "Челси" — Роман Абрамович, который занимает 25-е место. Когда бизнесмен в 2003 году купил клуб и вывел его в лидеры английского футбола, многие стали ненавидеть Абрамовича и называть его "денежным мешком".

Также в списке экс-премьер-министр Италии и бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони.

Самые ненавистные личности в футболе