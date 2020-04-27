Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что разобрался в причинах неудач в прошлом сезоне. По его словам, в случае устранения недостатков российские биатлонисты могут конкурировать с норвежцами и французами.
Лучший результат из россиян в прошедшем сезоне показал Александр Логинов — седьмое место в общем зачёте Кубка мира и две медали ЧМ. Среди девушек лучшей стала Екатерина Юрлова — 17-е место в Кубке мира.
"Я разобрался, в чем у нас проблема. Это не физическая подготовка. Мы много потеряли в технической части. И только в этом году с ней разобрались. Сервис, парафин, винтовки, патроны — если мы приведем это в наивысшее качество, как у норвежцев, французов и немцев, мы будем с ними на одном уровне", — заявил Драчёв в интервью "СЭ".
Главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова скончалась от онкологии, с которой боролась около семи лет.