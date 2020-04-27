Драчёв назвал причину провальных выступлений российских биатлонистов

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что разобрался в причинах неудач в прошлом сезоне. По его словам, в случае устранения недостатков российские биатлонисты могут конкурировать с норвежцами и французами.

Лучший результат из россиян в прошедшем сезоне показал Александр Логинов — седьмое место в общем зачёте Кубка мира и две медали ЧМ. Среди девушек лучшей стала Екатерина Юрлова — 17-е место в Кубке мира.