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Скандал в Белоруссии: украинца Хачериди дисквалифицировали на 5 матчей

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Белорусская федерация футбола (АБФФ) вынесла решение по скандальному инциденту в матче "Витебск" — "Динамо-Брест" (1:0), который состоялся в 5-м туре. Тогда украинский защитник динамовцев Евгений Хачериди грубо сыграл против соперника, за что получил прямую красную карточку.

После матча Хачериди пытался ударить главного арбитра Сергея Чистова и угрожал ему. Во время заседания контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Хачериди отрицал свою вину, но в рапорте арбитра инцидент записан.

КДК дисквалифицировал игрока на пять матчей. Также Хачериди обязан заплатить штраф в размере 1350 белорусских рублей (около 40 тыс. российских рублей), сообщает "Прессбол".

Массажист "Динамо" Сергей Лапицкий получил дисквалификацию на 3 матча и оштрафован на 810 рублей (25 тыс. российских рублей). В рапорте указано, что он угрожал судьям физической расправой.

Темы футбол чемпионат белоруссии по футболу
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