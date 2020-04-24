"Формула-1" может стартовать двумя гонками в Австрии

Советник концерна "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко заявил, что первые гонки "Формулы-1" в сезоне-2020 пройдут в Австрии. Этапы запланированы на 5 и 12 июля, сообщает ТАСС.

Гонки пройдут при пустых трибунах на автодроме в Шпильберге. Помешать проведению заездов может только резкий рост заболеваемости коронавирусом COVID-19.

В Австрии зафиксировано более 15 тыс. заболевших, из которых 12 тыс. выздоровели и 530 человек умерили. С 14 апреля в стране поэтапно отменяют ограничения из-за пандемии коронавируса.