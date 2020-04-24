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Источник Правда.Ру

Месси обошёл Роналду в рейтинге лучших футболистов 25-летия

Спорт » Командные виды » Футбол

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов последних 25 лет. Список из 25 игроков возглавил форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси.

В рейтинге только те футболисты, которые выходили на поле с 1995 года, момента основания журнала.

"Месси забил 603 гола в 687 играх за "Барселону", но такая статистика всегда кажется немного заниженной, когда речь идет о его влиянии на игру. Месси — не просто бомбардир, не просто человек, создающий моменты для партнеров, не просто распасовщик и дриблер мирового класса, он над всем этим", — говорится в сообщении FourFourTwo.

Рейтинг 25 лучших футболистов за 25 лет

  1. Лионель Месси (Аргентина, "Барселона").
  2. Криштиану Роналду (Португалия, "МЮ", "Реал", "Ювентус").
  3. Зинедин Зидан (Франция, "Ювентус", "Реал").
  4. Роналдо (Бразилия, "Интер", "Реал").
  5. Роналдиньо (Бразилия, "ПСЖ", "Барселона").
  6. Тьерри Анри (Франция, "Арсенал").
  7. Хави (Испания, "Барселона").
  8. Андрес Иньеста (Испания, "Барселона").
  9. Паоло Мальдини (Италия, "Милан").
  10. Роберто Баджо (Италия, "Фиорентина", "Ювентус", "Милан", "Интер").
  11. Ривалдо (Бразилия, "Барселона").
  12. Фабио Каннаваро (Италия, "Парма", "Интер", "Реал", "Ювентус").
  13. Райан Гиггз (Уэльс, "МЮ").
  14. Кака (Бразилия, "Милан", "Реал").
  15. Уэйн Руни (Англия, "МЮ").
  16. Луиш Фигу (Португалия, "Барселона", "Реал").
  17. Габриэль Батистута (Италия, "Фиорентина", "Рома").
  18. Эрик Кантона (Франция, "МЮ").
  19. Лука Модрич (Хорватия, "Реал").
  20. Серхио Бускетс (Испания, "Барселона").
  21. Рауль (Испания, "Реал").
  22. Пол Скоулз (Англия, "МЮ").
  23. Ромарио (Бразилия, ПСВ, "Барселона").
  24. Серхио Рамос (Испания, "Реал").
  25. Джанлуиджи Буффон (Италия, "Парма", "Ювентус").
Темы футбол лионель месси зинедин зидан криштиану роналду
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