Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов последних 25 лет. Список из 25 игроков возглавил форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси.

В рейтинге только те футболисты, которые выходили на поле с 1995 года, момента основания журнала.

"Месси забил 603 гола в 687 играх за "Барселону", но такая статистика всегда кажется немного заниженной, когда речь идет о его влиянии на игру. Месси — не просто бомбардир, не просто человек, создающий моменты для партнеров, не просто распасовщик и дриблер мирового класса, он над всем этим", — говорится в сообщении FourFourTwo.