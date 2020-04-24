Месси обошёл Роналду в рейтинге лучших футболистов 25-летия
Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов последних 25 лет. Список из 25 игроков возглавил форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси.
В рейтинге только те футболисты, которые выходили на поле с 1995 года, момента основания журнала.
"Месси забил 603 гола в 687 играх за "Барселону", но такая статистика всегда кажется немного заниженной, когда речь идет о его влиянии на игру. Месси — не просто бомбардир, не просто человек, создающий моменты для партнеров, не просто распасовщик и дриблер мирового класса, он над всем этим", — говорится в сообщении FourFourTwo.
Рейтинг 25 лучших футболистов за 25 лет
- Лионель Месси (Аргентина, "Барселона").
- Криштиану Роналду (Португалия, "МЮ", "Реал", "Ювентус").
- Зинедин Зидан (Франция, "Ювентус", "Реал").
- Роналдо (Бразилия, "Интер", "Реал").
- Роналдиньо (Бразилия, "ПСЖ", "Барселона").
- Тьерри Анри (Франция, "Арсенал").
- Хави (Испания, "Барселона").
- Андрес Иньеста (Испания, "Барселона").
- Паоло Мальдини (Италия, "Милан").
- Роберто Баджо (Италия, "Фиорентина", "Ювентус", "Милан", "Интер").
- Ривалдо (Бразилия, "Барселона").
- Фабио Каннаваро (Италия, "Парма", "Интер", "Реал", "Ювентус").
- Райан Гиггз (Уэльс, "МЮ").
- Кака (Бразилия, "Милан", "Реал").
- Уэйн Руни (Англия, "МЮ").
- Луиш Фигу (Португалия, "Барселона", "Реал").
- Габриэль Батистута (Италия, "Фиорентина", "Рома").
- Эрик Кантона (Франция, "МЮ").
- Лука Модрич (Хорватия, "Реал").
- Серхио Бускетс (Испания, "Барселона").
- Рауль (Испания, "Реал").
- Пол Скоулз (Англия, "МЮ").
- Ромарио (Бразилия, ПСВ, "Барселона").
- Серхио Рамос (Испания, "Реал").
- Джанлуиджи Буффон (Италия, "Парма", "Ювентус").