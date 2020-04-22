ВФЛА назвала состав комиссии по восстановлению членства в WA

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) огласила состав комиссии по восстановлению членства в World Athletics. В списке десять человек, среди которых глава ВФЛА, гендиректор РУСАДА и глава комиссии спортсменов ВФЛА.

"Вчера поздно ночью мы направили в World Athletics информацию о составе комиссии. Международная федерация, напомню, должна будет определить для работы в сотрудничестве с комиссией на территории России двух международных экспертов", — приводит ТАСС слова пресс-атташе ВФЛА Натальи Юхаревой.

Состав комиссии