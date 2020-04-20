Биатлонист Волков завершил карьеру и вошёл в тренерский штаб сборной

Биатлонист Алексей Волков завершил карьеру в 32 года. Ранее был опубликован список тренеров сборной России, в который вошёл олимпийский чемпион и чемпион мира. Он будет работать с резервным составом мужской команды, то есть готовить спортсменов на Кубок IBU.

Информацию о завершении карьеры Волкова подтвердил член тренерского совета СБР Евгений Редькин. Он посоветовал биатлониста главному тренеру сборной Валерию Польховскому.

"На самом деле да, он заканчивает карьеру. Я его рекомендовал в тренерский штаб, в разговоре с Валерием Польховским говорил: присмотритесь, хороший парень. Он очень талантлив в плане стрельбы, и если его утвердили в сборную, это только плюс, уверен, что стрелковая подготовка вырастет", — заявил Редькин в интервью ТАСС.

Карьера Алексея Волкова

Самый удачный сезон Алексея Волкова в Кубке мира — 2013/14. Тогда биатлонист занял 22-е место в общем зачёте, а на Олимпиаде в Сочи был в составе команды, завоевавшей золотую медаль в мужской эстафете.

Также он выиграл эстафетную гонку на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене.