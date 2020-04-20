Два экс-футболиста ЦСКА попали в список худших в АПЛ

Британский портал FourFourTwo составил список 50 худших футболистов в истории премьер-лиги. Самым большим неудачником признан нападающий Али Диа, которого в 1996 году подписал "Саутгемптон".

Агент Диа смог убедить руководство "святых" в том, что Дия является братом нынешнего президента Либерии Джорджа Веа, который тогда великолепно выступал за "Милан". Диа провёл на поле всего один матч, во время которого стало понятно, что это футболист очень низкого уровня. Затем был выявлен и сам обман, с игроком разорвали контракт.

Российский след

Есть в этом списке футболисты, ранее выступавшие в российской премьер-лиге (РПЛ). В 2016 году "Лестер" купил у ЦСКА нигерийца Ахмеда Мусу за 16,6 млн фунтов, но футболист не оправдал надежд. Он провёл в составе "лис" два года, отыграл 33 матчи и забил пять мячей.

Второй футболист — нападающий Жо, который из ЦСКА перешёл в "Манчестер Сити" в 2008 году. Он отыграл 42 матча в составе "горожан" и 36 — в аренде за "Эвертон". Всего забил 13 голов.

Кто ещё в списке

Кроме вышеназванных футболистов, есть игроки, которые были довольно успешны в других лигах, но у них ничего не получилось в Англии: