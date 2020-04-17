Болельщики оценили фотографии Загитовой для Cosmopolitan

Российская фигуристка Алина Загитова в Instagram опубликовала снимки с фотосессии для журнала Cosmopolitan. Фотографии вызвали неподдельный интерес болельщиков олимпийской чемпионки.

Фанаты оставили множество восторженных комментариев под постом спортсменки.

"Какая красивая Алиночка". "Невероятная красотка". "Очень крутые фотки". "Спортсменки, на которых можно смотреть вечно: Загитова и Мамун". "Просто прелесть. Наше солнышко".

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Это произошло после финала Гран-при, где она заняла шестое место. Загитова отказалась от участия в чемпионате России, а следовательно, и от возможности выступить на чемпионатах Европы и мира.

Два сезона перед этим Загитова провела более удачно и выиграла: