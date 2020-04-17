Российская фигуристка Алина Загитова в Instagram опубликовала снимки с фотосессии для журнала Cosmopolitan. Фотографии вызвали неподдельный интерес болельщиков олимпийской чемпионки.
Фанаты оставили множество восторженных комментариев под постом спортсменки.
"Какая красивая Алиночка".
"Невероятная красотка".
"Очень крутые фотки".
"Спортсменки, на которых можно смотреть вечно: Загитова и Мамун".
"Просто прелесть. Наше солнышко".
Олимпийская чемпионка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Это произошло после финала Гран-при, где она заняла шестое место. Загитова отказалась от участия в чемпионате России, а следовательно, и от возможности выступить на чемпионатах Европы и мира.
Два сезона перед этим Загитова провела более удачно и выиграла:
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Майский номер Cosmopolitan ⭐. Спасибо @cosmopolitan_russia за приглашение и замечательный контент 👍. Было здорово и весело . Жалко, что номер выходит в столь непростое для всех время, но получилось очень красиво 😊. Пожалуйста, не забывайте: Оставайтесь дома и Тренируйтесь 😉// May edition of Cosmopolitan ⭐. Thank you to @cosmopolitan_russia for invitation and amazing content 👍. It was a great experience and lots of fun. So sad, that this happens during so difficult times for all of us, but I hope you will enjoy 😊. Don't forget: Stay home and keep fit. // Cosmopolistanの5月号です⭐素晴らしいご招待、驚くべき内容に対して、 @cosmopolitan_russia さんに心より感謝申し上げます👍素晴らしい体験でとても楽しいものでした。とても悲しいことに、みなさまにとってもとても大変な時期での実施となりましたが、楽しんでいただけると嬉しいです😊「Stay home and keep fit」を忘れずに！ #StayHome #оставайсядома #BeHealthy #cosmopolitan #may
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