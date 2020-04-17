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Источник Правда.Ру

Болельщики оценили фотографии Загитовой для Cosmopolitan

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Алина Загитова в Instagram опубликовала снимки с фотосессии для журнала Cosmopolitan. Фотографии вызвали неподдельный интерес болельщиков олимпийской чемпионки.

Фанаты оставили множество восторженных комментариев под постом спортсменки.

"Какая красивая Алиночка".

"Невероятная красотка".

"Очень крутые фотки".

"Спортсменки, на которых можно смотреть вечно: Загитова и Мамун".

"Просто прелесть. Наше солнышко".

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Это произошло после финала Гран-при, где она заняла шестое место. Загитова отказалась от участия в чемпионате России, а следовательно, и от возможности выступить на чемпионатах Европы и мира.

Два сезона перед этим Загитова провела более удачно и выиграла:

  • Олимпиаду-2018;
  • чемпионат мира-2019;
  • чемпионат Европы-2018;
  • финал Гран-при;
  • этапы Гран-при в Китае, Франции, России и Финляндии;
  • командный чемпионат мира;
  • чемпионат России.
 
 
 
 
 
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Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

Темы алина загитова фигурное катание
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