Тренер Майка Тайсона вспомнил, как боксёр закрыл его в клетке с тигром

Бывший тренер Майка Тайсона Джефф Фенек рассказал о тиграх боксёра. У спортсмена одно время во дворе жили три бенгальских тигра и одна пума.

Ранее сам Тайсон признал, что поступил неправильно, взяв тигров домой. Боксёр рассказал о том, как животное откусило руку его соседке, перелезшей через забор.

"Мне пришлось сменить трусы"

Фенек заявил, что Тайсон запер его в клетке с тигром. Таким образом боксёр пошутил над тренером.