Бывший тренер Майка Тайсона Джефф Фенек рассказал о тиграх боксёра. У спортсмена одно время во дворе жили три бенгальских тигра и одна пума.
Ранее сам Тайсон признал, что поступил неправильно, взяв тигров домой. Боксёр рассказал о том, как животное откусило руку его соседке, перелезшей через забор.
Фенек заявил, что Тайсон запер его в клетке с тигром. Таким образом боксёр пошутил над тренером.
"Когда я в первый раз пришёл к нему домой, у него уже был тигр. Майк взял меня и бросил в клетку, запер меня там. Я мало чего боюсь в жизни, но мне определённо пришлось сменить трусы, когда я вылез из клетки", — приводит Fox News слова Фенека.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.