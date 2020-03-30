Майк Тайсон вспомнил, как его тигр откусил девушке руку

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон рассказал об инциденте с его тигром, который откусил девушке руку. Бенгальский тигр прожил у боксера 16 лет, но после этого случая Тайсон избавился от животного.

"Она перепрыгнула через забор, где был тигр, и начала с ним играться. Но Кения не знал эту девушку, поэтому произошёл несчастный случай", — приводит AS слова Тайсона.

Боксёр сообщил, что девушка пыталась судиться с ним. Но из-за того, что пострадавшая проникла в частную собственность, ей не удалось возбудить дело. Несмотря на это Тайсон выплатил девушке 250 тыс. долларов.

"Девушка пыталась подать в суд, но потом адвокаты узнали о проникновении в частную собственность. Но когда я увидел, что тигр сделал с ее рукой, дал ей 250 тысяч долларов", — заявил Тайсон.

Спортсмен отметил, что поступил глупо, взяв тигра домой. По его словам, приручить дикое животное невозможно.