Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, которые в следующем сезоне будут проходить подготовку в сборной России. В списке 23 мужчины и 16 женщин.
Команда разделена на группы. Олег Перевозчиков будет тренировать восемь лыжников. У Маркуса Крамера, Юрия Бородавко и Егора Сорина смешанные группы — есть как мужчины, так и женщины.
Тренеры — Перевозчиков, Акимов
Тренеры — Крамер, Турышев
Тренеры — Бородавко, Жмурко
Тренеры — Сорин, Нутрихин
Тренеры — Крамер, Турышев
Тренеры — Бородавко, Жмурко
Тренеры — Сорин, Нутрихин
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.