Назван состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, которые в следующем сезоне будут проходить подготовку в сборной России. В списке 23 мужчины и 16 женщин.

Команда разделена на группы. Олег Перевозчиков будет тренировать восемь лыжников. У Маркуса Крамера, Юрия Бородавко и Егора Сорина смешанные группы — есть как мужчины, так и женщины.

Состав сборной России по лыжным гонкам

Мужчины

Тренеры — Перевозчиков, Акимов

Сергей Ардашев.

Александр Бессмертных.

Кирилл Киливнюк.

Андрей Ларьков.

Андрей Мельниченко.

Илья Семиков.

Антон Тимашов.

Иван Якимушкин.

Тренеры — Крамер, Турышев

Евгений Белов.

Иван Кириллов.

Артем Мальцев.

Глеб Ретивых.

Сергей Устюгов.

Тренеры — Бородавко, Жмурко

Александр Большунов.

Андрей Собакарев.

Денис Спицов.

Александр Терентьев.

Алексей Червоткин.

Тренеры — Сорин, Нутрихин

Иван Горбунов.

Дмитрий Жуль.

Андрей Кузнецов.

Илья Порошкин.

Денис Филимонов.

Женщины

Тренеры — Крамер, Турышев

Алиса Жамбалова.

Анастасия Кулешова (Седова).

Юлия Ступак (Белорукова).

Майя Якунина.

Тренеры — Бородавко, Жмурко

Лидия Дуркина.

Анна Жеребятьева.

Мария Истомина.

Наталия Микрюкова.

Наталья Непряева.

Тренеры — Сорин, Нутрихин