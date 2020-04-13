Бывший главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов ответил немецкому футболисту Максимилиану Филиппу, с которым работал с июля по октябрь 2019 года. Немец обвинил российского специалиста в грубом отношении к игрокам команды.
"Как тренер порой общался с игроками — я такого в жизни не видел. Например, разговоры после матчей. Он вёл себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой", - заявил Филипп.
На это Хохлов заявил, что никогда не разговаривал с футболистами грубо. По его словам, для игрока какие-то вещи в России могли оказаться непривычными.
"Я бы не сказал, что разговаривал с Филиппом грубо, я никогда себе не позволял общаться с футболистами в грубой манере. Может быть, для него какие-то вещи оказались непривычными в России", - заявил Хохлов в интервью Sport24.
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