Экс-тренер "Динамо" Хохлов отреагировал на обвинения со стороны Филиппа

Бывший главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов ответил немецкому футболисту Максимилиану Филиппу, с которым работал с июля по октябрь 2019 года. Немец обвинил российского специалиста в грубом отношении к игрокам команды.

"Как тренер порой общался с игроками — я такого в жизни не видел. Например, разговоры после матчей. Он вёл себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой", - заявил Филипп.

Ответ Хохлова

На это Хохлов заявил, что никогда не разговаривал с футболистами грубо. По его словам, для игрока какие-то вещи в России могли оказаться непривычными.