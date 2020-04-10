Губерниев отреагировал на возвращение Польховского в сборную России

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев в Instagram написал сообщение по поводу возможного назначения главным тренером сборной России по биатлону Валерия Польховского. Ранее правление СБР приняло решение рекомендовать специалиста на должность. Его кандидатуру должен утвердить минспорта.

"Замыкая круг, ты назад посмотришь вдруг, там увидишь в окнах свет, сияющий нам вслед... Ребята, похоже встречаем нового главного тренера сборной России по биатлону! Та-дам! Валерий Польховский!" - написал Губерниев.

Валерий Польховский

Польховский - не новый человек в сборной России. Он до декабря 2007 года и в сезоне-2011/12 возглавлял женскую команду. Кроме того, работал с резервом сборной, а в декабре 2019 года был назначен на должность вице-президента СБР.

Также Польховский работал тренером в сборных Белоруссии и Казахстана.