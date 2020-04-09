УЕФА до 30 апреля определит города, которые примут Евро-2020

Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин объяснил ситуацию с городами, в которых запланировано проведение Евро-2020. Ранее британское издание Daily Mail распространило информацию, согласно которой Рим и Бильбао из-за пандемии коронавируса откажутся от турнира.

По словам Сорокина, УЕФА сейчас проводит консультации по этому вопросу со всеми оргкомитетами городов Евро-2020. Организаторы должны до 30 апреля предоставить гарантии проведения в 2021 году.

"У городов есть время подумать до конца месяца. Полная ясность настанет 30 апреля. Тогда будет понятно, кто продолжает организацию Евро, а кто выпадает из этого процесса", - добавил он.

Перенос Евро-2020

УЕФА перенёс чемпионат Европы с 2020 на 2021 год. Союз хотел бы провести турнир в прежнем формате в 12 городах. На проведение до сих претендуют: