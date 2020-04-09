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Бойца Bellator застрелили в США в собственном доме

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств Исайя Чепмен скончался в результате огнестрельного ранения. Он был застрелен в собственном доме в городе Акрон штата Огайо, сообщает MMA Junkie.

Полиция прибыла на вызов, Чепмена отвезли в больницу, но врачи смогли только зафиксировать смерть спортсмена. Предполагаемый убийца пока находится на свободе.

Исайя Чепмен

30-летний боец выступал в найлегчайшей весовой категории. Всего на его счету 9 поединков, в которых были одержаны 7 побед. Ещё два боя Чепмен проиграл.

Спортсмен выступал в профессиональных американских чемпионатах:

  • NAAFS;
  • WSOF;
  • Honor;
  • Bellator.

Последний бой Чепмен провёл на турнире Bellator 232 против Патрика Микса. Исайя проиграл в первом раунде после удушающего приёма.

bellator убийство смешанные единоборства
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