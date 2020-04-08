Ловчев: Чемпионат РПЛ нужно доиграть в любое время, даже через год

Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев в интервью "Правде.Ру" высказал свою позицию по поводу завершения сезона. Ранее некоторые клубы РПЛ выступили за досрочную остановку чемпионата и аннулирование результатов.

Чемпионат России по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта. По последнему решению РФС, турниры не будут возобновлены до 31 мая.

"Да в любое время, даже через год доиграть этот чемпионат. Доиграйте этот чемпионат и начинайте следующий. Объясните мне, почему к новому надо готовиться, а этот чемпионат не доиграть? Вот мне кто-нибудь объяснит эту вещь? Этот чемпионат шел-шел-шел-шел-шел, дошел до определенного уровня, осталось 8 туров. Да, об этом чемпионате будут рассказывать так, что был перерыв из-за пандемии и прочее, потом доиграли. Но почему надо закрыть-то его? Вы его играли. До конца что-нибудь в жизни доведите. Меня мама учила: если что-то делаешь, до конца доведи", — заявил Ловчев.

Чемпионат РПЛ

В РПЛ были проведены 22 тура, осталось доиграть 8. На данный момент в таблице лидирует "Зенит", который на 9 очков опережает преследователей. На попадание в еврокубки претендуют:

2. Группа ЛЧ. "Краснодар" — 41 очко.

3. Квалификация ЛЧ. "Локомотив" — 41.

4. Квалификация ЛЕ. "Ростов" — 38.

5. Квалификация ЛЕ. ЦСКА — 36.

Также ещё не проведены один матч четвертьфинала Кубка России ("Шинник" — "Урал"), полуфиналы и финал. Победитель Кубка получит право выступать в групповом турнире Лиги Европы.