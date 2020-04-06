Российская фигуристка Евгения Медведева отреагировала на комментарий с обвинением в желании сменить гражданство, который разместил один из фанатов в Instagram. Судя по ответу, спортсменка не собирается это делать.
Один из болельщиков предположил, что Медведева переехала в Канаду к тренеру Брайану Орсеру для того, чтобы сменить гражданство.
"Ты хочешь поменять гражданство?! Зачем?! Предавать страну ради мнимых побед..." - написал один из подписчиков на странице Медведевой.
Фигуристка ответила тремя смайлами, которые символизируют "фэйспалм".
Пока решили защитить только детей и подростков.