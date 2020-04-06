СБР назвал дату заседания, на котором решат судьбу Драчёва
Правление Союза биатлонистов России (СБР) не будет проводить видеоконференцию 6 апреля, как было запланировано ранее. Совещание пройдёт 7 апреля, сообщает ТАСС.
На заседании будут рассмотрены несколько вопросов:
- подведение итогов выступления команд в прошедшем сезоне;
- формирование тренерского штаба на следующий сезон;
- письмо ветеранов биатлона с призывом об отставке главы СБР Владимира Драчёва.
Правление СБР
В состав правления СБР входит десять человек:
- Владимир Драчёв;
- Юрий Векшин — вице-президент по спортивным технологиям;
- Алексей Ермашов — глава СБ Республики Карелия;
- Андрей Левунин — глава Сахалинской федерации биатлона;
- Виктор Майгуров — трёхкратный чемпион мира, призёр ОИ;
- Алексей Нуждов — вице-президент по работе с регионами;
- Сергей Тарасов — вице-президент по развитию детско-юношеского спорта;
- Сергей Чепиков — вице-президент по спорту;
- Иван Черезов — трёхкратный чемпион мира, призёр ОИ;
- Владимир Якушев — министр правительства РФ по строительству и ЖКХ.