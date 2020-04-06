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СБР назвал дату заседания, на котором решат судьбу Драчёва

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Правление Союза биатлонистов России (СБР) не будет проводить видеоконференцию 6 апреля, как было запланировано ранее. Совещание пройдёт 7 апреля, сообщает ТАСС.

На заседании будут рассмотрены несколько вопросов:

  • подведение итогов выступления команд в прошедшем сезоне;
  • формирование тренерского штаба на следующий сезон;
  • письмо ветеранов биатлона с призывом об отставке главы СБР Владимира Драчёва.

Правление СБР

В состав правления СБР входит десять человек:

  • Владимир Драчёв;
  • Юрий Векшин — вице-президент по спортивным технологиям;
  • Алексей Ермашов — глава СБ Республики Карелия;
  • Андрей Левунин — глава Сахалинской федерации биатлона;
  • Виктор Майгуров — трёхкратный чемпион мира, призёр ОИ;
  • Алексей Нуждов — вице-президент по работе с регионами;
  • Сергей Тарасов — вице-президент по развитию детско-юношеского спорта;
  • Сергей Чепиков — вице-президент по спорту;
  • Иван Черезов — трёхкратный чемпион мира, призёр ОИ;
  • Владимир Якушев — министр правительства РФ по строительству и ЖКХ.
Темы сбр биатлон владимир драчёв
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