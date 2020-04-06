СБР назвал дату заседания, на котором решат судьбу Драчёва

Правление Союза биатлонистов России (СБР) не будет проводить видеоконференцию 6 апреля, как было запланировано ранее. Совещание пройдёт 7 апреля, сообщает ТАСС.

На заседании будут рассмотрены несколько вопросов:

подведение итогов выступления команд в прошедшем сезоне;

формирование тренерского штаба на следующий сезон;

письмо ветеранов биатлона с призывом об отставке главы СБР Владимира Драчёва.

Правление СБР

В состав правления СБР входит десять человек: