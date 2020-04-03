"Ак Барс" полностью выплатит зарплату хоккеистам, несмотря на пандемию

Исполнительный директор "Ак Барса" Мансур Усманов заявил, что клуб полностью выплатит хоккеистам зарплату за апрель. До конца этого месяца у игроков действуют соглашения на сезон-2019/20.

Чемпионат КХЛ был досрочно завершён после первого раунда Кубка Гагарина. Последний матч казанцы провели 8 марта.

"Мы пока рассматриваем ситуацию не сокращения зарплаты, а выплат по контракту. Выплатим полностью", — приводит РИА "Новости" слова Усманова.

В комментарии Sport24 директор команды сообщил, что ведётся подготовка к следующему сезону. "Ак Барс" хотел бы сохранить всех хоккеистов.

Ранее с чемпионата КХЛ снялся "Адмирал". Власти Приморья прекратили финансирование профессиональных спортивных клубов.