Исполнительный директор "Ак Барса" Мансур Усманов заявил, что клуб полностью выплатит хоккеистам зарплату за апрель. До конца этого месяца у игроков действуют соглашения на сезон-2019/20.
Чемпионат КХЛ был досрочно завершён после первого раунда Кубка Гагарина. Последний матч казанцы провели 8 марта.
"Мы пока рассматриваем ситуацию не сокращения зарплаты, а выплат по контракту. Выплатим полностью", — приводит РИА "Новости" слова Усманова.
В комментарии Sport24 директор команды сообщил, что ведётся подготовка к следующему сезону. "Ак Барс" хотел бы сохранить всех хоккеистов.
Ранее с чемпионата КХЛ снялся "Адмирал". Власти Приморья прекратили финансирование профессиональных спортивных клубов.
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