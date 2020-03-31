Глава UFC пообещал провести бой Нурмагомедов - Фергюсон 18 апреля

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал слухи об отмене боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Ранее российский боец в Instagram сообщил, что UFC ищет американцу нового соперника.

Хабиб из-за ограничительных мер по борьбе с коронавирусом не может покинуть Россию. В UFC хотят организовать бой в США, которые также закрыли границы на въезд.

Уайт отметил, что журналисты мешают его работе по организации поединка. По словам главы UFC, он ещё ничего не решил. Вместе с тем Уайт пообещал провести бой в ранее запланированные сроки, то есть 18 апреля.

"Я сказал журналистам, что больше не буду рассказывать им о своих планах. Послушайте, бой Хабиба и Тони состоится, 18 апреля, где-то на этой гребаной планете. Я дам вам знать, когда будет нужно, — заявил Уайт в интервью BJPenn.

Пятая отмена боя Хабиба и Тони?

Ранее из-за травм или болезни Хабиба и Тони бой не удалось провести четыре раза.