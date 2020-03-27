Слушания по делу WADA против России перенесены из-за коронавируса

Глава набсовета РУСАДА Александр Ивлев сообщил, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу санкций WADA против России не состоятся в заранее запланированные сроки. Заседания были намечены на май, но из-за пандемии коронавируса перенесены на июнь.

"Слушания перенесены, они состоятся в срок с 8 до 15 июня. Это срок, когда должно состояться рассмотрение", — сказал Ивлев в интервью ТАСС.

WADA против России

В декабре 2019 года WADA применило санкции к России из-за дела московской антидопинговой лаборатории. Агентство обвиняет российские власти в изменении базы данных.

На этом основании были сделаны несколько ограничений: