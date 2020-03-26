Федерация гандбола России (ФГР) обратилась к иностранным игрокам и тренерам, которые выступают в чемпионате России. Легионерам рекомендовано покинуть РФ в кратчайшие сроки.
С 27 марта из-за пандемии коронавируса COVID-19 Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами.
"Иностранным специалистам и игрокам в кратчайшие сроки, желательно уже сегодня, покинуть Россию и присоединиться к своим семьям, чтобы избежать риска блокирования в стране вдали от родных на период действия ограничительных мер", — говорится в заявлении ФГР.
Турниры в Суперлиге были остановлены после предварительного этапа. Исполком ФГР рассчитывает, что финальный этап можно будет провести летом. В высшем дивизионе чемпионата выступают по 12 команд среди мужчин и женщин.
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