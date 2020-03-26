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Федерация гандбола рекомендовала иностранцам срочно покинуть Россию

Спорт » Командные виды » Гандбол

Федерация гандбола России (ФГР) обратилась к иностранным игрокам и тренерам, которые выступают в чемпионате России. Легионерам рекомендовано покинуть РФ в кратчайшие сроки.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса COVID-19 Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами.

"Иностранным специалистам и игрокам в кратчайшие сроки, желательно уже сегодня, покинуть Россию и присоединиться к своим семьям, чтобы избежать риска блокирования в стране вдали от родных на период действия ограничительных мер", — говорится в заявлении ФГР.

Чемпионат России по гандболу

Турниры в Суперлиге были остановлены после предварительного этапа. Исполком ФГР рассчитывает, что финальный этап можно будет провести летом. В высшем дивизионе чемпионата выступают по 12 команд среди мужчин и женщин.

Мужчины:

  • "Чеховские медведи" (Московская область).
  • "Виктор" (Ставрополь).
  • "Университет-Нева" (Санкт-Петербург).
  • ЦСКА (Москва).
  • "СГАУ-Саратов".
  • СКИФ (Краснодар).
  • "Пермские медведи".
  • "Динамо" (Астрахань).
  • "Таганрог-ЮФУ".
  • "Каустик" (Волгоград).
  • "Динамо" (Челябинск).
  • "Акбузат" (Уфа).

Женщины:

  • "Ростов-Дон".
  • "Лада" (Тольятти).
  • ЦСКА (Москва).
  • "Астраханочка".
  • "Звезда" (Московская область).
  • "Кубань" (Краснодар).
  • "Ставрополье".
  • "Динамо-Синара" (Волгоград).
  • "АГУ-Адыиф" (Майкоп).
  • "Университет" (Ижевск).
  • "Уфа-Алиса".
  • "Луч" (Москва).
Темы гандбол коронавирус авиасообщение
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