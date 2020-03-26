Федерация гандбола рекомендовала иностранцам срочно покинуть Россию

Федерация гандбола России (ФГР) обратилась к иностранным игрокам и тренерам, которые выступают в чемпионате России. Легионерам рекомендовано покинуть РФ в кратчайшие сроки.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса COVID-19 Россия полностью закрывает авиасообщение с другими странами.

"Иностранным специалистам и игрокам в кратчайшие сроки, желательно уже сегодня, покинуть Россию и присоединиться к своим семьям, чтобы избежать риска блокирования в стране вдали от родных на период действия ограничительных мер", — говорится в заявлении ФГР.

Чемпионат России по гандболу

Турниры в Суперлиге были остановлены после предварительного этапа. Исполком ФГР рассчитывает, что финальный этап можно будет провести летом. В высшем дивизионе чемпионата выступают по 12 команд среди мужчин и женщин.

Мужчины:

"Чеховские медведи" (Московская область).

"Виктор" (Ставрополь).

"Университет-Нева" (Санкт-Петербург).

ЦСКА (Москва).

"СГАУ-Саратов".

СКИФ (Краснодар).

"Пермские медведи".

"Динамо" (Астрахань).

"Таганрог-ЮФУ".

"Каустик" (Волгоград).

"Динамо" (Челябинск).

"Акбузат" (Уфа).

Женщины: