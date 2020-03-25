Ефимова поддержала перенос Олимпиады-2020

Российская пловчиха Юлия Ефимова высказала мнение о переносе Олимпиады-2020. Чемпионка мира поддержала решение провести Игры в следующем году.

"На данный момент это оптимальный выход из ситуации. Непонятно, что будет происходить в ближайшие два-три месяца. Держать всех в напряжении ещё хуже. Я сама была в такой ситуации четыре года назад. Конечно, это тяжело для возрастных спортсменов, но это лучше, чем рисковать своим здоровьем или находиться в подвешенном состоянии", — заявила Ефимова в интервью RT.

Юлия Ефимова на Олимпиаде

Для Ефимовой Игры-2020 должны стать третьими в карьере. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзу на 200-метровке брассом. В 2016 году в Рио-де-Жанейро она взяла две серебряные награды — на дистанции 100 и 200 метров.