Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус поддержал решение МОК о переносе Олимпиады-2020 на 2021 год. По его словам, это может помочь России в том случае, если CAS оставит в силе санкции WADA.
В таком случае WADA может установить условия к российским спортсменам, которые будет трудно выполнить в короткий срок. Перенос Олимпиады позволит подготовиться к участию в Играх.
"РУСАДА приветствует решение МОК перенести Олимпиаду из-за пандемии коронавируса. Нужно также учитывать, что нас ждет впереди, я имею в виду окончание слушаний в CAS. Могут быть вынесены дополнительные критерии к нашим спортсменам, претендующим на участие в Олимпийских играх. И нельзя было исключать того, что мы не успели бы в очень сжатый срок адаптироваться к этим требованиям, несмотря на всю целенаправленную работу, которую мы сейчас ведем", - заявил Ганус в интервью ТАСС.
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