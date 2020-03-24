Ганус считает, что перенос Олимпиады поможет России

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус поддержал решение МОК о переносе Олимпиады-2020 на 2021 год. По его словам, это может помочь России в том случае, если CAS оставит в силе санкции WADA.

В таком случае WADA может установить условия к российским спортсменам, которые будет трудно выполнить в короткий срок. Перенос Олимпиады позволит подготовиться к участию в Играх.