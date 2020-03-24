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Источник Правда.Ру

Олимпийский комитет Германии призвал перенести Олимпиаду

Спорт

Олимпийский комитет Германии выступил с заявлением по поводу возможного переноса Олимпиады-2020 на следующий год. Немецкие чиновники поддерживают идею о проведении Игр летом 2021 года.

По сведениям комитета Германии, проводить Олимпиаду осенью 2020 года будет невозможно.

"По прогнозам экспертов, проведение Олимпиады осенью не было бы безопасной альтернативой, поэтому мы выступаем за перенос турнира как минимум до следующего года, — говорится на официальном сайте организации. — Тем не менее мы также будем согласовывать этот вопрос с нашими спортсменами в ближайшие несколько дней, чтобы получить их важное мнение.

Наши спортсмены находятся в чрезвычайно сложной ситуации: из-за официальных запретов у них практически нет возможностей тренироваться, для многих квалифицироваться в таких условиях почти невозможно. Это также было бы чрезвычайно ценным сигналом для общественности", — говорится в заявлении комитета.

Темы мок олимпиада-2020
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