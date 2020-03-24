Олимпийский комитет Германии призвал перенести Олимпиаду

Олимпийский комитет Германии выступил с заявлением по поводу возможного переноса Олимпиады-2020 на следующий год. Немецкие чиновники поддерживают идею о проведении Игр летом 2021 года.

По сведениям комитета Германии, проводить Олимпиаду осенью 2020 года будет невозможно.