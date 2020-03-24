Российского футболиста судят в Белоруссии за сдачу матчей

Российский футболист Дмитрий Айдов проходит в Белоруссии по делу о договорных матчах. Игрока "Гомеля" обвиняют в получении 22 тыс. долларов за определённый результат в играх с БАТЭ и брестским "Динамо", сообщает "Прессбол".

По версии следствия, 13 июня 2018 года Айдов получил 12 тыс. долларов за сдачу игры с БАТЭ (0:3), а 29 июня — 10 тыс. долларов за матч с динамовцами (0:6). Пока неизвестно, как распределялись деньги в команде.

Сегодня дело начал рассматривать суд Московского района Минска.

Дмитрий Айдов

37-летний Айдов до 2017 года выступал в России за такие команды: