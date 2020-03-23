23 марта, после решения МОК не объявлять перенос Олимпиады-2020 до апреля, некоторые страны выступили против проведения Игр в Токио в ранее запланированные сроки. На данный момент таких государств 13.
В каждом случае протест разный: от официального отказа участвовать в Играх до заявлений спортсменов.
Самыми громкими оказались заявления Канады и Австралии. НОК этих стран объявили, что сборные не смогут участвовать в Играх в Токио вне зависимости от того, как будет развиваться пандемия коронавируса.
С призывом перенести Олимпиаду-2020 на более поздний срок выступили главы НОК или министры спорта таких стран:
Олимпийский комитет России ранее выступил с заявлением, в котором призвал другие страны "сохранять олимпийское спокойствие", а также не давить на МОК и организаторов Олимпиады-2020 по поводу решения.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.