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Источник Правда.Ру

13 стран высказались против проведения Олимпиады-2020

Спорт

23 марта, после решения МОК не объявлять перенос Олимпиады-2020 до апреля, некоторые страны выступили против проведения Игр в Токио в ранее запланированные сроки. На данный момент таких государств 13.

В каждом случае протест разный: от официального отказа участвовать в Играх до заявлений спортсменов.

Отказ от участия в Олимпиаде

Самыми громкими оказались заявления Канады и Австралии. НОК этих стран объявили, что сборные не смогут участвовать в Играх в Токио вне зависимости от того, как будет развиваться пандемия коронавируса.

Призывы официальных лиц перенести Игры

С призывом перенести Олимпиаду-2020 на более поздний срок выступили главы НОК или министры спорта таких стран:

  • Ирландии;
  • Норвегии;
  • Сербии;
  • Хорватии;
  • Словении;
  • Бразилии;
  • Великобритании;
  • Франции.

Заявления спортсменов или федераций:

  • В Германии был проведен опрос спортсменов, большинство которых выступили за перенос Олимпиады.
  • В США за отказ от Игр в 2020 году выступают федерации лёгкой атлетики и плавания (самые "медальные" для американцев).
  • В Испании не проводить Олимпиаду призывают федерации футбола и лёгкой атлетики.

Позиция России

Олимпийский комитет России ранее выступил с заявлением, в котором призвал другие страны "сохранять олимпийское спокойствие", а также не давить на МОК и организаторов Олимпиады-2020 по поводу решения.

Темы окр мок коронавирус олимпиада-2020
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