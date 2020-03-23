13 стран высказались против проведения Олимпиады-2020

23 марта, после решения МОК не объявлять перенос Олимпиады-2020 до апреля, некоторые страны выступили против проведения Игр в Токио в ранее запланированные сроки. На данный момент таких государств 13.

В каждом случае протест разный: от официального отказа участвовать в Играх до заявлений спортсменов.

Отказ от участия в Олимпиаде

Самыми громкими оказались заявления Канады и Австралии. НОК этих стран объявили, что сборные не смогут участвовать в Играх в Токио вне зависимости от того, как будет развиваться пандемия коронавируса.

Призывы официальных лиц перенести Игры

С призывом перенести Олимпиаду-2020 на более поздний срок выступили главы НОК или министры спорта таких стран:

Ирландии;

Норвегии;

Сербии;

Хорватии;

Словении;

Бразилии;

Великобритании;

Франции.

Заявления спортсменов или федераций:

В Германии был проведен опрос спортсменов, большинство которых выступили за перенос Олимпиады.

В США за отказ от Игр в 2020 году выступают федерации лёгкой атлетики и плавания (самые "медальные" для американцев).

В Испании не проводить Олимпиаду призывают федерации футбола и лёгкой атлетики.

Позиция России

Олимпийский комитет России ранее выступил с заявлением, в котором призвал другие страны "сохранять олимпийское спокойствие", а также не давить на МОК и организаторов Олимпиады-2020 по поводу решения.