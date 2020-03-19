МОК отложил вопрос переноса Олимпиады-2020 до мая

Международный олимпийский комитет (МОК) не будет объявлять о переносе Олимпиады-2020 из-за коронавируса до мая. По сведениям "РИА Новости", МОК разработал план отмены соревнований в этом году, но ждёт развития ситуации.

Для того, чтобы провести Олимпиаду-2020, необходимо иметь одинаковые условия ситуации с коронавирусом COVID-19. Многое будет зависеть от ситуации в Японии.

Олимпиада-2020 должна состояться в Токио с 25 июля по 9 августа. Власти Японии дают противоречивые комментарии по поводу проведения. МОК официально настаивает на том, что подготовка к Играм идёт в обычном режиме.