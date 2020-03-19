ФИФА подала иск к московскому ЦУМу

В картотеке арбитражных дел РФ зарегистрирован иск ФИФА к московскому ЦУМу и ООО "Филипп Плейн РУС". Дело было принято к производству 18 марта.

Сумма иска составляет 6,5 млн рублей. Дата первого заседания по делу назначена на 7 апреля. Причина подачи иска официально не сообщается.

Иск связан с тем, что во время проведения чемпионата мира-2018 в ЦУМе и магазинах марки Philipp Plein продавалась сувенирная продукция с символикой турнира. ФИФА не давала такого разрешения.