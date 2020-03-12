L'Equipe: УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на 2021 год

Французское издание L'Equipe сообщает о том, что УЕФА на следующей неделе объявит о переносе Евро-2020 на следующий год и приостановке проведения еврокубков. Ранее УЕФА официально объявил о созыве конференции по пандемии коронавируса на 17 марта.

По сведениям L'Equipe, УЕФА хочет дать возможность национальным ассоциациям доиграть приостановленные чемпионаты летом, после завершения паники из-за коронавируса. Евро-2020 запланирован с 12 июня по 12 июля, поэтому не помещается в календарь соревнований.

Кроме того, УЕФА должен будет отменить мартовские стыковые матчи за четыре последние путёвки на Евро-2020.

В таком случае матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые не получится провести в течение следующей недели, а также стадии 1/4 финала, полуфиналы и финалы будут доиграны в мае-июне. УЕФА также может вынести рекомендацию остановить все национальные чемпионаты на некоторый срок.

Таким образом, Евро-2020 будет проведен в тех же 12 городах, в том числе и в Санкт-Петербурге, но летом 2021 года. Для этого план нужно будет согласовать с ФИФА, которая запланировала проведение в следующем году клубного чемпионата мира.