Кокорин станцевал лезгинку после дубля в ворота "Оренбурга"

Журналист Мурад Латипов в Instagram опубликовал видео с участием нападающего "Сочи" Александра Кокорина. Форвард на записи танцует лезгинку. Таким образом футболист отметил дубль в ворота "Оренбурга".

11 марта "Сочи" разгромил "Оренбург" в перенесенном матче со счётом 5:1. Кокорин забил второй и третий мяч своей команды.

Борьба за выживание в РПЛ

Команда Кокорина после этой победы покинула зону прямого вылета, поднявшись на 14-е место. В этом сезоне два последних клуба покинут РПЛ, 13-я и 14-я команды примут участие в стыковых играх с участниками ФНЛ.

11. "Оренбург" - 23 очка.

12. "Крылья Советов" - 22.

13. "Тамбов" - 22.

14. "Сочи" - 21.

15. "Рубин" - 20.

16. "Ахмат" - 20.

В ближайших матчах "Сочи" на своём поле примет "Краснодар" и "Ростов".