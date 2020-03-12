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Кокорин станцевал лезгинку после дубля в ворота "Оренбурга"

Спорт » Командные виды » Футбол

Журналист Мурад Латипов в Instagram опубликовал видео с участием нападающего "Сочи" Александра Кокорина. Форвард на записи танцует лезгинку. Таким образом футболист отметил дубль в ворота "Оренбурга".

11 марта "Сочи" разгромил "Оренбург" в перенесенном матче со счётом 5:1. Кокорин забил второй и третий мяч своей команды.

Борьба за выживание в РПЛ

Команда Кокорина после этой победы покинула зону прямого вылета, поднявшись на 14-е место. В этом сезоне два последних клуба покинут РПЛ, 13-я и 14-я команды примут участие в стыковых играх с участниками ФНЛ.

  • 11. "Оренбург" - 23 очка.
  • 12. "Крылья Советов" - 22.
  • 13. "Тамбов" - 22.
  • 14. "Сочи" - 21.
  • 15. "Рубин" - 20.
  • 16. "Ахмат" - 20.

В ближайших матчах "Сочи" на своём поле примет "Краснодар" и "Ростов".

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