Журналист Мурад Латипов в Instagram опубликовал видео с участием нападающего "Сочи" Александра Кокорина. Форвард на записи танцует лезгинку. Таким образом футболист отметил дубль в ворота "Оренбурга".
11 марта "Сочи" разгромил "Оренбург" в перенесенном матче со счётом 5:1. Кокорин забил второй и третий мяч своей команды.
Команда Кокорина после этой победы покинула зону прямого вылета, поднявшись на 14-е место. В этом сезоне два последних клуба покинут РПЛ, 13-я и 14-я команды примут участие в стыковых играх с участниками ФНЛ.
В ближайших матчах "Сочи" на своём поле примет "Краснодар" и "Ростов".
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.