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Кокорин рассказал о странном поведении "Зенита"

Спорт » Командные виды » Футбол

Нападающий "Сочи" Александр Кокорин дал интервью для Youtube-канала "КраСава", в котором рассказал об отношениях с "Зенитом" и уходе из питерского клуба. Футболист среди прочего заявил, что не хочет возвращаться в клуб с берегов Невы.

Отношения с "Зенитом" испорчены

Кокорин заявил, что изначально не давал согласия на переход в "Сочи", а узнал о договоренности между клубами из прессы. Сообщение об аренде форварда появилось 21 января, но около месяца этот вопрос с футболистом решить не могли.

"Я знал о том, что они об этом говорят. А когда проснулся, прочитал, что договорились. Постфактум я узнал об этом из прессы… Первый раз, когда я позвонил и сам общался, мне тоже было непонятно. Сказал: "При всём уважении, при чём тут руководство, если тренеру это нужно?". Они говорят: "Так получается, что сейчас не всё решает тренер".

На данный момент желания возвращаться при этом руководстве вообще нет. Отношения у нас испорчены. И смысла я не вижу — ходить и друг другу улыбаться, будто ничего нет", — заявил Кокорин.

"Зенит" не отпустил меня в "Марсель"

По словам Кокорина, у него было предложение от французского "Марселя". Футболист утверждает, что "Зенит" не захотел отдавать его в аренду в Европу, чтобы перевести в "Сочи".

"Единственный клуб, который был от меня, — как раз "Марсель". До 6 декабря мне нельзя покидать страну. Я должен был быть по месту жительства. Когда история пошла, я написал Виллаш-Боашу. Говорю: "Сейчас готов, потому что "Зениту" я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам". Он сказал: "Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у "Зенита": это будет покупка или аренда". Я говорю, что в идеале была бы аренда. Они связались с "Зенитом". Сказали, что "Зенит" не заинтересован меня отдавать", — продолжил футболист.

"Зенит" ни разу не выплатил 18 тыс. рублей по контракту"

Кокорин подтвердил информацию о том, что по контракту с "Зенитом" его зарплата составляла 18 тыс. рублей в месяц. Правда, этих денег футболист не увидел.

"Я требовал 4 млн евро? Готов был спокойно играть до мая, выиграть чемпионство, играть в Лиге чемпионов. Ничего не выпрашивал. Суммы мифические.

18 тыс. рублей по контракту? С сентября, когда у меня появился этот контракт, мне их ни разу не выплатили", — заявил Кокорин.

Темы футбол фк сочи фк зенит александр кокорин чемпионат россии по футболу
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