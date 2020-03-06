Касперович во время ЧМ использовал аккредитацию депутата Верховной Рады

В распоряжении журналистов "Матч ТВ" оказались документы, согласно которым было открыто дело против биатлониста Александра Логинова в Италии. 20 февраля антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек направила карабинерам файл под названием "Risk Profile 2020", в котором описана ситуация личного тренера Александра Касперовича.

Специалист не получил аккредитацию от Союза биатлонистов России (СБР) на чемпионат мира. Россиянин во время одной из гонок для помощи спортсмену использовал пропуск, который был ему предоставлен Федерацией биатлона Украины.

Чью аккредитацию использовал Касперович?

В документах Фуссек указано, что Касперович использовал аккредитацию Ивана Курлько. В заявке сборной Украины по биатлону такой человек не значится. На самом деле это депутат Верховной рады от партии "Батькивщина".

С 25 декабря 2018 года этот человек находится в санкционном списке России. Крулько помогает украинским биатлонистам финансово. В одном из интервью для Sport. ua глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поблагодарил депутата за поддержку.

"Кабмин выделил деньги благодаря Председателю общества "Динамо" Авакову Арсену Борисовичу, председателю профильного комитета Андрею Кожемякину и его первому заместителю Беленюку Жану, депутатам бюджетного комитета, Ивану Крулько, НОК Украины", — заявил Брынзак.

Видимо, украинцы сделали Крулько аккредитацию на чемпионат мира, по которой он мог попасть непосредственно к трассе, после чего передали её Касперовичу.

Обвинения в адрес Тихонова

В четверг в адрес олимпийского чемпиона Александра Тихонова прозвучали обвинения в "сливе" информации об аккредитации Касперовича, которая стала поводом для обысков Логинова. Комментатор Дмитрий Губерниев буквально назвал Тихонова "стукачом".

"Правда.Ру" разбиралась в ситуации в материале "Какие слова Тихонова привели к обыскам Логинова на ЧМ по биатлону".