Украинские болельщики прорвались на этап КМ по биатлону в Нове-Место

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о том, как проходит этап Кубка мира в Нове-Место без зрителей. Ранее власти Чехии запретили присутствие на трибунах болельщиков для предотвращения распространения эпидемии коронавируса.

По словам Пидгрушной, присутствие украинских болельщиков чувствуется несмотря на запрет. Фанаты поддерживают команду за сеткой возле трассы.

"Честно говоря, мне от отсутствия болельщиков на трибунах было ни холодно, ни жарко! Наши украинцы всё равно прорвались — стоят там в лесочке, кричат и поддерживают через сетку! Ощущения, как обычно, с болельщиками!" — заявила Пидгрушная в интервью сайту biathlon. com.ua.

Женский спринт в Нове-Место

Спринтерская гонка у женщин состоялась в Нове-Место 5 марта. Старт выиграла немецкая биатлонистка Дениз Херрманн. Второй стала француженка Анаис Бескон, третьей — чешка Маркета Давидова.

Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова. Она финишировала 11-й.