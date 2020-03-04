"Урал" показал "огород" на поле "Шинника": матч Кубка России отменён

"Урал" показал поле стадиона "Шинник" в Ярославле, где сегодня должен был состоятся четвертьфинальный матч Кубка России. Снимок размещён в Twitter клуба из Екатеринбурга. На фото видно, что некоторые участки на поле непригодны для футбола - на них нет травы.

РФС принял решение перенести игру на более поздний срок из-за состояния газона.

Дата матча будет определена позже, сообщает пресс-служба РФС.

Стадион "Шинник"

Арена в Ярославле была открыта в 1957 году, после чего было произведено несколько реконструкций. После последней стадион запустили 1 сентября 2018 года. Стадион вмещает 23 тысячи зрителей и состоит из четырех трибун.

В 2011 году на стадионе состоялся финал Кубка России.

Кубок России по футболу

В полуфинале победитель пары "Шинник" - "Урал" сыграет с лучшим из противостоянии "Химок" и "Торпедо".

В других четвертьфинальных парах встретятся:

"Ахмат" - "Зенит";

"Спартак" - ЦСКА.

Полуфиналы турнира состоятся 23 апреля. Финал пройдёт 13 мая в Екатеринбурге.