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"Урал" показал "огород" на поле "Шинника": матч Кубка России отменён

Спорт » Командные виды » Футбол

"Урал" показал поле стадиона "Шинник" в Ярославле, где сегодня должен был состоятся четвертьфинальный матч Кубка России. Снимок размещён в Twitter клуба из Екатеринбурга. На фото видно, что некоторые участки на поле непригодны для футбола - на них нет травы.

РФС принял решение перенести игру на более поздний срок из-за состояния газона.

Дата матча будет определена позже, сообщает пресс-служба РФС.

Стадион "Шинник"

Арена в Ярославле была открыта в 1957 году, после чего было произведено несколько реконструкций. После последней стадион запустили 1 сентября 2018 года. Стадион вмещает 23 тысячи зрителей и состоит из четырех трибун. 

В 2011 году на стадионе состоялся финал Кубка России.

Кубок России по футболу

В полуфинале победитель пары "Шинник" - "Урал" сыграет с лучшим из противостоянии "Химок" и "Торпедо".

В других четвертьфинальных парах встретятся:

  • "Ахмат" - "Зенит";
  • "Спартак" - ЦСКА.

Полуфиналы турнира состоятся 23 апреля. Финал пройдёт 13 мая в Екатеринбурге.

Темы футбол фк урал фк шинник кубок россии по футболу
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"Урал" показал "огород" на поле "Шинника": матч Кубка России отменён
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