"Урал" показал поле стадиона "Шинник" в Ярославле, где сегодня должен был состоятся четвертьфинальный матч Кубка России. Снимок размещён в Twitter клуба из Екатеринбурга. На фото видно, что некоторые участки на поле непригодны для футбола - на них нет травы.
РФС принял решение перенести игру на более поздний срок из-за состояния газона.
Дата матча будет определена позже, сообщает пресс-служба РФС.
Арена в Ярославле была открыта в 1957 году, после чего было произведено несколько реконструкций. После последней стадион запустили 1 сентября 2018 года. Стадион вмещает 23 тысячи зрителей и состоит из четырех трибун.
В 2011 году на стадионе состоялся финал Кубка России.
В полуфинале победитель пары "Шинник" - "Урал" сыграет с лучшим из противостоянии "Химок" и "Торпедо".
В других четвертьфинальных парах встретятся:
Полуфиналы турнира состоятся 23 апреля. Финал пройдёт 13 мая в Екатеринбурге.
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