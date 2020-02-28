Тренер "Сочи" доволен формой Кокорина

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов во время представления новичков команды отметил, что Александр Кокорин находится в хорошей форме перед возобновлением чемпионата. Кроме экс-форварда "Зенита", публике был представлен француз Адиль Рами.

В 20-м туре чемпионата России "Сочи" примет на своём поле тульский "Арсенал". Игра состоится на стадионе "Фишт" 1 марта и начнётся в 19.00 по московскому времени.

"Александр с нами уже отработал сбор, находится в прекрасной форме, готов показывать себя с наилучшей стороны. У Адиля пока есть проблема с коленом: небольшое перенапряжение после игр в Турции. Как раз решаем эту проблему. К этой игре, скорее всего, он не будет готов", - приводит "РИА Новости" слова Федотова.

Домашний март "Сочи"

Отметим, аутсайдер чемпионата до 20 марта проведёт пять домашних встреч в РПЛ. Кроме "Арсенала", соперниками команды Кокорина станут: