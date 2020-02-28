УЕФА провёл жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи этой стадии пройдут 12 марта, ответные - 19 марта.

Самыми интригующими матчами можно назвать противостояние итальянских и испанских клубов. "Интер" сыграет с "Хетафе", а "Севилья" с "Ромой".

Украинский "Шахтер" получил в соперники немецкий "Вольфсбург". Другая команда из Германии - "Байер" - сыграет с "Рейнджерс".

"Манчестер Юнайтед" получил в соперники довольно скромный австрийский ЛАСК. "Вулверхэмптон" встретится с греческим "Олимпиакосом", который ранее выбил лондонский "Арсенал".

Самыми слабыми по вывеске матчами станут игры турецкого "Башакшехира" и датского "Копенгагена", а также швейцарского "Базеля" и победителя пары "Айнтрахт" - "Зальцбург". Этот матч состоится сегодня вечером.

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы