Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. Первые матчи этой стадии пройдут 12 марта, ответные - 19 марта.
Самыми интригующими матчами можно назвать противостояние итальянских и испанских клубов. "Интер" сыграет с "Хетафе", а "Севилья" с "Ромой".
Украинский "Шахтер" получил в соперники немецкий "Вольфсбург". Другая команда из Германии - "Байер" - сыграет с "Рейнджерс".
"Манчестер Юнайтед" получил в соперники довольно скромный австрийский ЛАСК. "Вулверхэмптон" встретится с греческим "Олимпиакосом", который ранее выбил лондонский "Арсенал".
Самыми слабыми по вывеске матчами станут игры турецкого "Башакшехира" и датского "Копенгагена", а также швейцарского "Базеля" и победителя пары "Айнтрахт" - "Зальцбург". Этот матч состоится сегодня вечером.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: «Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все».