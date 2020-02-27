Матч Лиги Европы "Зальцбург" - "Айнтрахт" перенесен из-за урагана

Матч 1/16 финала Лиги Европы "Зальцбург" (Австрия) - "Айнтрахт" (Германия) перенесен на другую дату. Причиной стало ухудшение погоды - в Зальцбурге усилился ветер, а на вечер ожидается ураган со скоростью до 120 км/ч, сообщает пресс-служба австрицев.

Первый матч завершился в пользу "Айнтрахта" со счётом 4:1. Дата ответного поединка будет названа позже.

Таким образом, в четверг состоятся 14 матчей 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьёвка следующей стадии плей-офф состоится 28 февраля.