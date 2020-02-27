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Лига Европы: в четверг определятся все участники 1/8 финала

Спорт » Командные виды » Футбол

В четверг, 27 февраля, состоятся 15 матчей 1/16 финала Лиги Европы. Днём ранее определился один участник следующего раунда плей-офф - шотландский "Рейнджерс" по сумме двух матчей победил "Брагу" (3:2, 1:0).

В некоторых парах фаворит на выход в 1/8 финала известен после первых матчей. "Базель", "Вулверхэмптон", "Айнтрахт" и "Интер" добились солидного преимущества.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля. Первые матчи следующей стадии плей-офф запланированы на 12 марта, ответные - на 19-е число.

Лига Европы, ответные матчи 1/16 финала

  Вторая игра Первая игра
"Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 2:3 0:1
"Базель" (Швейцария) - АПОЕЛ (Кипр) 20.55 3:0
"Башакшехр" (Турция) - "Спортинг" (Португалия) 20.55 3:1
"Гент" (Бельгия) - "Рома" (Италия) 20.55 0:1
ЛАСК (Австрия) - "АЗ Алкмаар" (Голландия) 20.55 1:1
"Мальме" (Швеция) - "Вольфсбург" (Германия) 20.55 1:2
"Порту" (Португалия) - "Байер" (Германия) 20.55 1:2
"Эспаньол" (Испания) - "Вулверхэмптон" (Англия) 20.55 0:4
"Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) 23.00 1:0
"Аякс" (Голландия) - "Хетафе" (Испания) 23.00 0:2
"Бенфика" (Португалия) - "Шахтер" (Украина) 23.00 1:2
"Зальцбург" (Австрия) - "Айнтрахт" (Германия) 23.00 1:4
"Интер" (Италия) - "Лудогорец" (Болгария) 23.00 2:0
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия) 23.00 1:1
"Севилья" (Испания) - "Клуж" (Румыния) 23.00 1:1
"Селтик" (Шотландия) - "Копенгаген" (Дания) 23.00 1:1
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