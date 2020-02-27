В четверг, 27 февраля, состоятся 15 матчей 1/16 финала Лиги Европы. Днём ранее определился один участник следующего раунда плей-офф - шотландский "Рейнджерс" по сумме двух матчей победил "Брагу" (3:2, 1:0).
В некоторых парах фаворит на выход в 1/8 финала известен после первых матчей. "Базель", "Вулверхэмптон", "Айнтрахт" и "Интер" добились солидного преимущества.
Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля. Первые матчи следующей стадии плей-офф запланированы на 12 марта, ответные - на 19-е число.
|Вторая игра
|Первая игра
|"Брага" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
|2:3
|0:1
|"Базель" (Швейцария) - АПОЕЛ (Кипр)
|20.55
|3:0
|"Башакшехр" (Турция) - "Спортинг" (Португалия)
|20.55
|3:1
|"Гент" (Бельгия) - "Рома" (Италия)
|20.55
|0:1
|ЛАСК (Австрия) - "АЗ Алкмаар" (Голландия)
|20.55
|1:1
|"Мальме" (Швеция) - "Вольфсбург" (Германия)
|20.55
|1:2
|"Порту" (Португалия) - "Байер" (Германия)
|20.55
|1:2
|"Эспаньол" (Испания) - "Вулверхэмптон" (Англия)
|20.55
|0:4
|"Арсенал" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция)
|23.00
|1:0
|"Аякс" (Голландия) - "Хетафе" (Испания)
|23.00
|0:2
|"Бенфика" (Португалия) - "Шахтер" (Украина)
|23.00
|1:2
|"Зальцбург" (Австрия) - "Айнтрахт" (Германия)
|23.00
|1:4
|"Интер" (Италия) - "Лудогорец" (Болгария)
|23.00
|2:0
|"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Брюгге" (Бельгия)
|23.00
|1:1
|"Севилья" (Испания) - "Клуж" (Румыния)
|23.00
|1:1
|"Селтик" (Шотландия) - "Копенгаген" (Дания)
|23.00
|1:1
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