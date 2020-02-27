Лига Европы: в четверг определятся все участники 1/8 финала

В четверг, 27 февраля, состоятся 15 матчей 1/16 финала Лиги Европы. Днём ранее определился один участник следующего раунда плей-офф - шотландский "Рейнджерс" по сумме двух матчей победил "Брагу" (3:2, 1:0).

В некоторых парах фаворит на выход в 1/8 финала известен после первых матчей. "Базель", "Вулверхэмптон", "Айнтрахт" и "Интер" добились солидного преимущества.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы состоится 28 февраля. Первые матчи следующей стадии плей-офф запланированы на 12 марта, ответные - на 19-е число.

Лига Европы, ответные матчи 1/16 финала