Логинов может пропустить последний этап Кубка мира в Норвегии

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова сообщил, что спортсмен может пропустить финальный этап Кубка мира. По его словам, чемпион мира намерен выступить в Нове-Место и Контиолахти, а с участием в соревнованиях в Норвегии могут возникнуть проблемы.

"Сейчас сложно сказать, отошел он или нет после всего случившегося, но в Нове-Место и в Контиолахти он выступать настроен. Что касается заключительного этапа Кубка мира, который пройдет в Осло, то участие в нем пока остается под вопросом", — заявил Касперович для ТАСС.

Кубок мира по биатлону

Нове-Место (Чехия) — 5-8 марта: спринт, эстафеты, масс-старт.

Контиолахти (Финляндия) — 12-15 марта: спринт, преследование, смешанные эстафеты.

Холменколен (Норвегия) — 20-22 марта: спринт, преследование, масс-старт.

Скандал с Логиновым

Во время чемпионата мира, где россиянин завоевал золото и бронзу, итальянская полиция провела в номере Логинова обыск. Спортсмен принял участие в эстафете, но не вышел на масс-старт.

Дело было инициировано Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за допингового прошлого Логинова и присутствия на турнире под чужой аккредитацией Касперовича.