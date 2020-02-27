Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова сообщил, что спортсмен может пропустить финальный этап Кубка мира. По его словам, чемпион мира намерен выступить в Нове-Место и Контиолахти, а с участием в соревнованиях в Норвегии могут возникнуть проблемы.
"Сейчас сложно сказать, отошел он или нет после всего случившегося, но в Нове-Место и в Контиолахти он выступать настроен. Что касается заключительного этапа Кубка мира, который пройдет в Осло, то участие в нем пока остается под вопросом", — заявил Касперович для ТАСС.
Во время чемпионата мира, где россиянин завоевал золото и бронзу, итальянская полиция провела в номере Логинова обыск. Спортсмен принял участие в эстафете, но не вышел на масс-старт.
Дело было инициировано Международным союзом биатлонистов (IBU) из-за допингового прошлого Логинова и присутствия на турнире под чужой аккредитацией Касперовича.
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