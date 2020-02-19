Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Хованцев ждёт медали в женской эстафете на ЧМ по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от женской эстафеты чемпионата мира в Антерсельве. Гонка состоится 22 февраля.

По словам Хованцева, состав на эстафету определён. Участвовать будут те же биатлонистки, которые выходили на спринт и индивидуальную гонку:

  • Светлана Миронова;
  • Екатериа Юрлова;
  • Ирина Старых;
  • Лариса Куклина.

"Можно жать медали"

"Думаю, ждать (медали), на эстафету состав нормальный подбирается. Хорошая команда. Не ниже среднего, я бы сказал, по скорости", - заявил Хованцев в эфире "Матч ТВ".

Также тренер заявил, что на одиночную смешанную эстафету могут претендовать две биатлонистки из основы. По мнению Хованцева, в список кандидатов можно было бы добавить Кристину Резцову, которая пока не провела ни одного старта на ЧМ.

Результаты российских биатлонисток на ЧМ

Спортсменка Спринт Преследование Инд. гонка
Екатерина Юрлова 21 место 3 промаха 12 3 13 3
Светлана Миронова 38 2 21 3 22 4
Лариса Куклина 48 4 23 2 23 4
Ирина Старых 53 4 24 2 32 5
Темы биатлон ирина старых лариса куклина екатерина юрлова светлана миронова чемпионат мира по биатлону
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Священная лига против Османской империи. Битва при Леланто
Общество
Рынок труда: много начальников, мало рабочих и инженеров
Экономика и бизнес
Цены на парковку бьют мировые рекорды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Программу материнского капитала расширили в России
Сирийцы возвращаются домой
Алсу призналась в покупке голосов для победы дочери на телешоу
Самуэльссон назвал чушью приглашение от Логинова
В Южной Америке может обрушиться опасный действующий вулкан
Россия готова работать с Турцией по Идлибу на высшем уровне
США заподозрили мексиканца в работе на Россию
Полицейский в Клине избил подозреваемого
Догилева резко сменила имидж ради съемок в сериале про вампиров
Хованцев ждёт медали в женской эстафете на ЧМ по биатлону
Последние материалы
Русский театр классического балета "Moscow State Ballet" покорил Европу
Песков: Я не знаю, где дальше будет работать Сурков
Пациентка проснулась во время операции на мозге ради игры на скрипке
В России могут появиться "путинки" вместо "хрущевок"
Марадона получил пакет с неизвестным веществом во время матча
Пекин не прекратит сотрудничества с Венесуэлой
Голосовой помощник "Алиса" поможет детям развивать речь
Путин встретится с главой Сбербанка
Песков рассказал о худшем варианте развития ситуации в Идлибе
Медики рассказали о полезных свойствах картофеля
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Шоу-бизнес
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
Силовые структуры
Турецкий спецназ уезжает из Сирии под конвоем российских военных
Шоу-бизнес
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Петр Фадеев Цены на парковку бьют мировые рекорды Петр Фадеев Василий Амирджанов Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова Василий Амирджанов Соломон Соловьев Каждый правый имеет право на все - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Песков: Я не знаю, где дальше будет работать Сурков
Россию обязали выплатить $50 млрд акционерам ЮКОСа. Деваться некуда?
Ангажированных политиков надо тыкать в историю
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
Послание президента: опять народ обманули?
Послание президента: опять народ обманули?
Кадровый дефицит и перегрузки - главные причины врачебных ошибок
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
В споре Литвы и "Газпрома" судом поставлена жирная точка
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Минздрав закупит медикаменты для льготников на 115 млн рублей в Перми
Дмитрий Фетисов: пенсионная реформа стала последней каплей в чаше терпения
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем
Счета в зарубежных банках закроют российские министры
Владислав Сурков ушел в отставку: указ президента РФ вступил в силу
Замглавы РУСАДА встала на сторону норвежцев в конфликте с Логиновым
"Мне нужна великая Россия": Путин дал эксклюзивное интервью. ВИДЕО
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ