Хованцев ждёт медали в женской эстафете на ЧМ по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от женской эстафеты чемпионата мира в Антерсельве. Гонка состоится 22 февраля.

По словам Хованцева, состав на эстафету определён. Участвовать будут те же биатлонистки, которые выходили на спринт и индивидуальную гонку:

Светлана Миронова;

Екатериа Юрлова;

Ирина Старых;

Лариса Куклина.

"Можно жать медали"

"Думаю, ждать (медали), на эстафету состав нормальный подбирается. Хорошая команда. Не ниже среднего, я бы сказал, по скорости", - заявил Хованцев в эфире "Матч ТВ".

Также тренер заявил, что на одиночную смешанную эстафету могут претендовать две биатлонистки из основы. По мнению Хованцева, в список кандидатов можно было бы добавить Кристину Резцову, которая пока не провела ни одного старта на ЧМ.

Результаты российских биатлонисток на ЧМ