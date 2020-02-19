Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился ожиданиями от женской эстафеты чемпионата мира в Антерсельве. Гонка состоится 22 февраля.
По словам Хованцева, состав на эстафету определён. Участвовать будут те же биатлонистки, которые выходили на спринт и индивидуальную гонку:
"Думаю, ждать (медали), на эстафету состав нормальный подбирается. Хорошая команда. Не ниже среднего, я бы сказал, по скорости", - заявил Хованцев в эфире "Матч ТВ".
Также тренер заявил, что на одиночную смешанную эстафету могут претендовать две биатлонистки из основы. По мнению Хованцева, в список кандидатов можно было бы добавить Кристину Резцову, которая пока не провела ни одного старта на ЧМ.
|Спортсменка
|Спринт
|Преследование
|Инд. гонка
|Екатерина Юрлова
|21 место
|3 промаха
|12
|3
|13
|3
|Светлана Миронова
|38
|2
|21
|3
|22
|4
|Лариса Куклина
|48
|4
|23
|2
|23
|4
|Ирина Старых
|53
|4
|24
|2
|32
|5
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