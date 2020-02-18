Халили присоединился к сборной России на ЧМ по биатлону

Биатлонист Саид Халили может принять участие в мужской смешанной эстафете на чемпионате мира в Антерсельве. Тренер команды Сергей Белозёров сообщил, что спортсмен уже приехал в расположение сборной.

По словам Белозёрова, Халили является кандидатом в команду, но окончательное решение пока не принято.

"Халили уже здесь. Рассматривается ли он на эстафету? Так, чтобы твердо, пока нет. Каждый старт дает информацию для анализа. Учитывая его выступление на Кубке IBU, он кандидат", - заявил Белозёров в интервью "Матч ТВ".

Саид Халили

22-летний Халили провёл 20 гонок в этом сезона в Кубке IBU, Кубке мира и на юниорском ЧМ.