На чемпионате мира по биатлону в Антерсельве завершилась третья гонка. Победу в спринте одержал российский биатлонист Александр Логинов. Дистанцию в 10 км он преодолел без промахов за 22 минуты 48,1 секунды.
Вторым стал французский биатлонист Кинтон Фийон Майе, третьим - Мартен Фуркад. Братья Бё финишировали сразу за пределами призовой тройки.
"Залог хорошего результата - чистая стрельба. Я был немножко в выигрышной ситуации, так как знал время Фийона-Майе и Фуркада", - заявил Логинов после гонки в интервью IBU.
Матвей Елисеев занял 12-е место, отстав от Логинова более чем на минуту. Россиянин допустил промах на рубеже, поэтому не претендовал на медали.
Хорошую гонку провёл Никита Поршнев - 21-е место без промахов. Евгений Гараничев провалил стрельбу - 3 промаха.
Логинов принёс российской команде первое золото чемпионата мира. Победа позволила сборной прервать неудачную серию из 28 гонок без наград.
Кроме того, это первая победа для россиян в мужских личных гонках с 2012 года. Тогда победу в спринте одержал Максим Чудов.
Таким образом, медальный зачёт ЧМ по биатлону после трёх дней турнира выглядит так:
Александр Логинов и Матвей Елисеев продолжат борьбу за медали 16 февраля. Спортсмены выйдут на гонку преследования, которая начнётся в 17.15 по московскому времени.
Перед этим свой "пасьют" проведут женщины. Лучший результат в спринте показала Екатерина Юрлова - 21-й результат.
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