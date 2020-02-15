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Логинов принёс России первое золото чемпионата мира по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

На чемпионате мира по биатлону в Антерсельве завершилась третья гонка. Победу в спринте одержал российский биатлонист Александр Логинов. Дистанцию в 10 км он преодолел без промахов за 22 минуты 48,1 секунды.

Вторым стал французский биатлонист Кинтон Фийон Майе, третьим - Мартен Фуркад. Братья Бё финишировали сразу за пределами призовой тройки.

"Залог хорошего результата - чистая стрельба. Я был немножко в выигрышной ситуации, так как знал время Фийона-Майе и Фуркада", - заявил Логинов после гонки в интервью IBU.

Матвей Елисеев занял 12-е место, отстав от Логинова более чем на минуту. Россиянин допустил промах на рубеже, поэтому не претендовал на медали. 

Хорошую гонку провёл Никита Поршнев - 21-е место без промахов. Евгений Гараничев провалил стрельбу - 3 промаха.

Чемпионат мира по биатлону: спринт (мужчины)

  • 1. Александр Логинов (Россия) - 22 минуты 48,1 секунды (0 промахов).
  • 2. Кинтон Фийон Майе (Франция) - +6,5 (1).
  • 3. Мартен Фуркад (Франция) - +19,5 (0).
  • 4. Тарьей Бё (Норвегия) - +22,5 (0).
  • 5. Йоханнес Бё (Норвегия) - +23,9 (1).
  • 6. Эмельен Жаклен (Франция) - +29,8 (1).
  • 7. Арнд Пайффер (Германия) - +39,7 (0).
  • 8. Филипп Хорн (Германия) - +44,4 (2).
  • 9. Феликс Ляйтнер (Австрия) - +52,1 (0).
  • 10. Дмитрий Пидручный (Украина) - +56,4 (1).
  • 12. Матвей Елисеев (Россия) - +1.09,1 (1).
  • 21. Никита Поршнев (Россия) - +1.22,3 (0).
  • 56. Евгений Гараничев (Россия) - +2.26,4 (3).

Первая медаль сборной России на чемпионате мира

Логинов принёс российской команде первое золото чемпионата мира. Победа позволила сборной прервать неудачную серию из 28 гонок без наград. 

Кроме того, это первая победа для россиян в мужских личных гонках с 2012 года. Тогда победу в спринте одержал Максим Чудов.

Таким образом, медальный зачёт ЧМ по биатлону после трёх дней турнира выглядит так:

  1. Норвегия - 2+0+0
  2. Россия - 1+0+0
  3. Франция - 0+1+1
  4. Италия - 0+1+0
  5. США - 0+1+0
  6. Чехия - 0+0+2

Расписание чемпионата мира по биатлону-2020

Александр Логинов и Матвей Елисеев продолжат борьбу за медали 16 февраля. Спортсмены выйдут на гонку преследования, которая начнётся в 17.15 по московскому времени. 

Перед этим свой "пасьют" проведут женщины. Лучший результат в спринте показала Екатерина Юрлова - 21-й результат.

  • 16 февраля, 15.00 - Гонка преследования (женщины).
  • 16 февраля, 17.15 - Гонка преследования (мужчины).
  • 18 февраля, 16.15 - Индивидуальная гонка (женщины).
  • 19 февраля, 16.15 - Индивидуальная гонка (мужчины).
  • 20 февраля, 17.15 - Смешанная одиночная эстафета.
  • 22 февраля, 13.45 - Эстафета (женщины).
  • 22 февраля, 16.45 - Эстафета (мужчины).
  • 23 февраля, 14.30 - Масс-старт (женщины).
  • 23 февраля, 17.00 - Масс-старт (мужчины).

 

Темы биатлон матвей елисеев никита поршнев александр логинов евгений гараничев чемпионат мира по биатлону
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