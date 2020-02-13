IBU начал новое допинговое расследование против Устюгова

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о ситуации вокруг допингового расследования Евгения Устюгова. Биатлонист, который завершил карьеру в 2014 году дважды проверялся на допинг по биологическому паспорту.

Исследования проб Устюгова проводилось в 2017 и 2018 годах, а Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило спортсмена в нарушении антидопинговых правил во время Олимпиады-2014. Никаких доказательств WADA не нашло. Сейчас Международный союз биатлонистов (IBU) начал новое расследование.

По словам Драчёва, IBU не сообщил об этом СБР. Про расследование глава союза узнал из собственных источников.

"Тогда расследование закончилось, было установлено, что он не принимал никаких запрещённых препаратов и не использовал запрещённых методов. Но спустя полтора года IBU начал новое расследование, проверяя тот же биологический паспорт. Но что настораживает, IBU даже не поставил в известность ни Союз биатлонистов России, ни меня лично. Об этом я узнал совершенно из других источников. Поэтому сейчас мы готовим официальное обращение в IBU с просьбой прояснить ситуацию", - заявил Драчёв в интервью ТАСС.

Ответ Устюгова

Также Драчё заявил, что биатлонист подал иск в суд. Устюгов пошел не в спортивный арбитраж, а в гражданский.

"Евгений Устюгов подал иск к IBU в австрийский государственный суд. Так что это разбирательство будет не только на уровне IBU и спортсмена. Впервые в истории биатлона спортсмен подал иск не в Спортивный арбитражный суд, а в государственный", - заявил Драчёв.

Евгений Устюгов

В активе Устюгова 12 личных подиумов Кубка мира и 12 эстафетных. Также на его счету такие награды: